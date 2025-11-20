◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」こんなに悔しい思いをしたのは久しぶりだ。１０月５日にフランスのパリロンシャン競馬場で行われた凱旋門賞。現地取材のため初めての海外出張へ。それまで延べ３５頭の日本馬が勝てていない欧州最高峰のレースだ。今年は日本ダービー馬のクロワデュノールを筆頭に、アロヒアリイ、ビザンチンドリームが挑んだ。今までテレビでしか見ていなかった凱旋門賞。海外遠征のリスクや渡航、滞在費