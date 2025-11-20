テレビ東京は２０日、毎年恒例となっている人気ドラマ「孤独のグルメ２０２５大晦日スペシャル（仮）」（１２月３１日午後９時５５分）を今年も放送すると発表した。９年連続となった今回は５年ぶりの生放送（一部）も決定した。今年の年末も俳優・松重豊演じる井之頭五郎が１年を締めくくる食の旅路へ赴く。５ 年ぶりとなる生放送（一部）も注目だ。２０１７年は成田山、１８年は柴又、さらに２０年には横須賀の夜空に花火を