静岡県立美術館（静岡市駿河区谷田）で開催中の「金曜ロードショーとジブリ展」で２０日、入場者１０万人達成記念セレモニーが行われた。１０万人目となったのは山梨県笛吹市の金山さん一家で、中トトロと小トトロのぬいぐるみ、図録が記念品として贈呈された。小学２年生の茉叶（まかな）さんは「本当にびっくりしました。もらったぬいぐるみと一緒に寝たいです」と満面の笑みを浮かべた。金山さん一家は、休日となった「山梨