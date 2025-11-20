大阪府吹田市「ＥＸＰＯＣＩＴＹ」で（株）海遊館が運営する、生きているミュージアム「ＮＩＦＲＥＬ（ニフレル）」では、１０月１日に、マタコミツオビアルマジロの子ども（１匹）が誕生した。同館は２０日、バックヤードでの成長期間を経て、周囲の環境にも慣れてきたため、２１日より２階「うごきにふれる」ゾーンにて時間限定の展示を開始することを発表。また、同日よりこどもの愛称投票を実施することも合わせて発表した。