◇大相撲九州場所12日日（2025年11月20日福岡国際センター）西十両4枚目・朝乃山（31＝高砂部屋）が西十両8枚目・風賢央（26＝押尾川部屋）を押し出し、9勝3敗とした。立ち合いで当たった後の2度目のぶつかりを右目上で受けた。取組後、支度部屋へ戻って髪を直した後には大きく腫れ上がり「たんこぶは嫌ですね。明日はひどい状態で出ます」と勝利の勲章を苦笑いで受け止めた。番付から、昨年名古屋場所以来の再入幕へ求め