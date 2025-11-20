TBS系火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ（じゃあつく）』で紹介されたお菓子の売れ行きが好調だ。11月4日放送の第5話で登場した大分銘菓「ざびえる」の人気が急騰しているという。「原作は漫画家・谷口菜津子氏による同名漫画。交際6年め、彼女の山岸鮎美（夏帆）にプロポーズをしたもののフラれてしまった海老原勝男（竹内涼真）が変わっていく“再生ロマンスコメディ”です」（芸能記者）第5話では勝男（竹内）の兄・