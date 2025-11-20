「空白域は（06）〜（08）と（30）〜（32）。ケチャップ数字は、15回ぶりに出た（21）と、前回から引き続きの（25）です。最有力はその（25）。今年の出現は2回で最少です。次いで空白域内の（06）。8月8日以来、出ていません。（35）の勢いは驚きですが……私は狙いません！」（ロト探偵・工藤氏）4億円超のキャリーオーバーが発生中です！【ロト7 第653回 11/21（金）＆ 第654回 11/28（金） 予想数字】・02 09 11 13 21 25 32