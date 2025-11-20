青森県八戸市のみちのく記念病院で起きた患者間殺人隠蔽（いんぺい）事件で、犯人隠避の罪に問われた事件当時の院長・石山隆被告（６２）に対し、青森地裁（蔵本匡成裁判長）は２０日、懲役１年６月、執行猶予３年（求刑・懲役１年６月）の有罪判決を言い渡した。