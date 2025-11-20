11月19日放送の情報番組『ぽかぽか』（フジテレビ系）に、お笑い芸人のみやぞんが出演。「自宅に眠るお宝をガチ鑑定」のコーナーで、秘蔵のギターを披露した。みやぞんは、「これはただのギターじゃなくて、じつは八代亜紀さんからもらった“モーリス”のギター。八代亜紀さんと『だいじょうぶ』というデュエット曲を出したんですよ。そのときに、モーリスのギターに『だいじょうぶ』と文字を入れてプレゼントしてくださったん