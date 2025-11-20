しなの鉄道は2025年12月13日（土）から14日（日）にかけて、SR1系を使用した夜行列車ツアー「ミッドナイトしなので行く 信州夜行列車の旅」を開催します。運輸区乗務員が発案した企画で、同形式が夜行列車として運行されるのは今回が初めて。1人2席利用でゆったりと…現代の夜行列車旅本ツアーは20時頃長野駅発、途中駅で休憩停車も挟みながら、翌朝6時30分頃に妙高高原駅へ到着する0泊2日の行程です。使用されるSR1系の座席は全席