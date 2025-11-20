【これからの見通し】ドル高円安基調継続へ、米雇用統計には注意 ドル円は昨日海外市場からの上昇が東京市場に入っても継続。東京午後に入っても流れが続き、ドル円は157円69銭を付けている。介入など日本当局による円安対応への警戒感があるものの、当局者からの円安牽制発言に目新しいものがなく、円売りの動きが継続。158円台に乗せると介入警戒感が強まる可能性があるが、押し目での買い意欲が強く、流れはまだ上方向。円