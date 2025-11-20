吉川友梨さんの情報提供を呼びかける大阪府警の警察官（左）＝20日午後、大阪・難波大阪府熊取町で2003年、当時小学4年の吉川友梨さん（31）が行方不明になった事件から22年半となった20日、府警は大阪市の繁華街・難波で情報提供を呼びかけた。両親と捜査員ら約30人が「小さなことでも情報をお願いします」と訴えながら、顔写真入りのチラシやティッシュを配布した。10月には、26年前に発生した名古屋市西区の主婦殺害事件の