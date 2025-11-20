¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎËÌÅÍ¾½¤¬19Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£É×¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Îº´¡¹ÌÚ·ò²ð¤¬ÉÔºß¤ÎÌë¤Ë¼¡ÃË¤È³°¿©¤Ø¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛËÌÅÍ¾½¡¢½éÂ¹Ž¥¼÷¡¹¤Á¤ã¤ó¤Ëºî¤Ã¤¿¼êÎÁÍýÈäÏª¤³¤ÎÆü¡¢ËÌÅÍ¤Ï¡Ö¥Ý¥«¥Ý¥«Å·µ¤¤ÎÃæ¡¢¥Ò¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤Þ¡¼¤¹¡×¤È¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ø¥Ò¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡ª¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¤Ø¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¡ÖÄ«¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤ê¿©¤Ù¤Æ¤ë»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥Ð¥Ê¥Ê¤ÈÏÂ²Î»³¤Ç¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Ë¤â¤é¤Ã¤¿¤ß¤«¤ó¤ÇÄ«¿©