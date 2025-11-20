Kis-My-Ft2の美容担当・千賀健永さんが、「ヒツジのいらない枕 100万個突破記念発表会」に登壇しました。 【写真を見る】【 Kis-My-Ft2・千賀健永 】愛用の「ヒツジのいらない枕」は“ 宮っちにプレゼントしたい ” モコモコパジャマ姿で登場【 キスマイ 】千賀さんは“Myパジャマ”姿のリラックスした状態で登場。“なかなかこの状態で公の場に出ることがないので、恥ずかしい気持ち。新鮮です”と、ハニかみました