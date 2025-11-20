日本保守党・百田尚樹代表が参議院経済産業委員会で20日、赤沢亮正経済産業大臣の所信表明演説に“ダメ出し”した。【映像】百田氏が“ダメ出し”→ショックを受ける赤沢大臣(実際の様子)小説家でもある百田議員は赤沢大臣の所信について「赤沢大臣の所信を拝見・拝聴していくつか気になることがある。まず、一番最初のページに『所信的挨拶』と。こんな日本語あるんかなとちょっと思いました。なんか中国語みたいでしたね」と