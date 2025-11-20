毎週月曜日から木曜日の朝9時から12時までニュースや日々の話題を生放送でお届けするラジオ番組『ドッキリ！ハッキリ！三代澤康司です』。11月20日（木）のパートナーは桂南天。 放送開始から4000回を迎えた記念回では特別ゲストに九官鳥のキューちゃん（2代目）が登場し、スタジオには実際に鳥かごが入り九官鳥の鳴き声とともに放送した。 ©️ABCラジオ というのも、かつてドキハキでは九