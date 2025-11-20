お笑いコンビ、くりぃむしちゅー上田晋也（55）が19日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜午後9時）に出演。親戚からの言葉を守り、30年近く泣いていないことを明かした。番組では「大久保と男が吠える夜」という特別企画が放送された。通常とは逆に、ひな壇に男性メンバーが並び、男性ならではの悩みを告白した。上田は「竹財（輝之助）さん言われなかった？熊本で、『男は泣くな』って」と、熊本出身の竹財輝之助に