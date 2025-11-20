【「涼宮ハルヒ」シリーズ SOS団オンラインくじ】 販売期間：11月27日～12月25日11時59分 価格：770円（別途発送手数料必要） 【拡大画像へ】 KADOKAWAは、同社が運営するオンラインくじサービス「くじ引き堂」において、角川スニーカー文庫「涼宮ハルヒ」シリーズの商品が手に入る「『涼宮ハルヒ』シリーズ SOS団オンラインくじ」を1