20日午後、能代市の向能代小学校の近くでクマが目撃されました。警察が注意を呼びかけています。能代警察署の調べによりますと、20日午後1時50分ごろ、能代市向能代字上野越の70代の男性が、自宅敷地内のカキの木にクマ1頭がのぼっているのを目撃しました。クマの体長は約50センチです。向能代小学校までは約150メートルの場所で、警察が注意を呼びかけています。