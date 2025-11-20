『孤独のグルメ2025大晦日スペシャル（仮）』が、12月31日21時55分よりテレ東系で放送されることが決定した。 参考：『孤独のグルメ』は時代に求められた作品だった一人飲みに通じる個食の愉しみ テレ東の深夜ドラマとして13年にわたり放送されてきた松重豊主演の『孤独のグルメ』は、輸入雑貨商を営む主人公・井之頭五郎が営業先で見つけた食事処にふらりと立ち寄り、食べたいと思ったものを自由に食す、至福の時間を描い