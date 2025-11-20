20日15時45分、TOPIX先物期近2025年12月限は前日清算値比63.5ポイント高の3312.5ポイントで取引を終えた。出来高は6万4479枚だった。この日のTOPIXの現物終値3299.57ポイントに対しては12.93ポイント高。 株探ニュース