キルギスのジャパロフ大統領は11月19日、首都ビシュケクで中国の王毅外交部長と会談をおこないました。ジャパロフ大統領はその際、キルギスが中国とのハイレベル交流を強化し、貿易規模の拡大を図る意向を明らかにしました。特に、中国・キルギス・ウズベキスタン鉄道の建設プロジェクトを推進する方針を強調。さらに、民間航空、物流、国境検問所などの重点分野での協力を深化させ、相互接続性の向上を図る考えを示しました。また