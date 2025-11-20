20日15時45分、JPX日経インデックス400先物期近2025年12月限は前日清算値比620ポイント高の2万9915ポイントで取引を終えた。出来高は2913枚だった。この日のJPX日経インデックス400の現物終値2万9754.47ポイントに対しては160.53ポイント高。 株探ニュース