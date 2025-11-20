20日15時45分、東証グロース市場250指数先物期近2025年12月限は前日清算値比4ポイント高の675ポイントで取引を終えた。出来高は4586枚だった。この日の東証グロース市場250指数の現物終値679.29ポイントに対しては4.29ポイント安。 株探ニュース