20日15時45分、東証REIT指数先物期近2025年12月限は前日清算値比12.5ポイント高の1990ポイントで取引を終えた。出来高は506枚だった。この日の東証REIT指数の現物終値1991.14ポイントに対しては1.14ポイント安。 株探ニュース