家に逃げ込んできた女性。 【写真を見る】鼻や口元かまれ出血しながら家へ…クマに突如木の上から襲われた女性が聞いた不思議な音…（山形） 顔には鼻や口元に咬まれたような痕があり、出血もしていた。 被害が起きたのは11月19日。場所は豪雪地のひとつとして知られる山形県尾花沢市だった。 ７７歳の女性の自宅近くも前日からの雪で地面には雪が積もっていた。 午後５時ごろ、女性は自宅隣の畑に向かった。 雪が降ってい