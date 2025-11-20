前田敦子が自身のInstagramを更新し、長年憧れの存在と告白したた柴咲コウとの2ショット写真公開。 【写真】憧れの柴咲コウとの2ショットにうれしさがあふれて止まらない前田敦子 ■ABEMAオリジナルドラマドラマ『スキャンダルイブ』で柴咲コウと前田敦子が共演 11月19日より配信スタートのABEMAオリジナルドラマ『スキャンダルイブ』。本作品は、柴咲演じる芸能事務所社長・井岡咲と、川口春奈が演じる週刊誌記者・平田