ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 高所作業車に大型トラックが接触 作業員2人転落 茨城

警察 茨城県 国内の事件・事故 時事ニュース ABEMA TIMES

高所作業車に大型トラックが接触 作業員2人転落 茨城

2025年11月20日 15時58分

ざっくり言うと

20日に茨城県で大型トラックが高所作業車のアーム部分に接触した
高所作業車のゴンドラには男性作業員2人がいて、接触により転落
2人は頭から血を流していて、病院に搬送された