福岡県八女市の山中に小型機が墜落した事故で、国の航空事故調査官が20日から墜落現場での調査を始めました。この事故は18日、福岡県八女市星野村の山中に小型機が墜落し、搭乗していた3人とみられる遺体が見つかったものです。午前10時ごろから、警察や消防とともに国の運輸安全委員会の航空事故調査官2人が墜落現場周辺での調査を開始しました。現場に残された機体の状況やフライトレコーダーの有無を確認するほか、ドローンを使