日本動物高度医療センター [東証Ｇ] が11月20日大引け後(16:00)に配当修正を発表。12月16日割当の1→5の株式分割に伴い、26年3月期の期末一括配当を従来計画の40円→8円(株式分割前換算では40円)に修正したが、実質配当は変わらない。 株探ニュース