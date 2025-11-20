女優・寺島しのぶが、長男で歌舞伎俳優・尾上眞秀（１３）とともに、友人でプロゴルファーでタレント、東尾理子の５０歳の誕生日を祝ったことをＳＮＳで報告した。１９日付で「ｈａｐｐｙｂｉｒｔｈｄａｙＲＩＫＯ」と東尾の長男・理汰郎くんとの仲良し３ショットなどをアップ。眞秀は大谷翔平がアンバサダーを務めていることでも知られるＢＯＳＳのパーカーを着ており、美しい顔立ちのイケメン度がさらにアップして“歌舞