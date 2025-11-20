青森地裁青森県八戸市の「みちのく記念病院」で2023年、入院患者間の殺人事件を隠蔽したとして、犯人隠避罪に問われた元病院長石山隆被告（62）に青森地裁（蔵本匡成裁判長）は20日、懲役1年6月、執行猶予3年（求刑懲役1年6月）の判決を言い渡した。起訴状などによると23年3月12〜13日、入院中の男＝殺人罪で懲役17年が確定＝が、同室の男性に暴行を加え殺害したのを知りながら、男性の主治医だった弟の哲被告（60）＝犯人隠避