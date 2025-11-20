九州や台湾などの産学官のトップが集まる協議会が熊本市で開かれ、半導体集積に関する取組みなどが紹介されました。 【写真を見る】600人のトップが熊本に集結 半導体産業推進に向けて「産学の連携を」 この会は、半導体を中心とした新たなビジネス機会の創出や経済成長につなげようと、熊本県内で初めて開かれたもので、九州や台湾、アメリカの産学官のトップなど約600人が参加しました。 木村知事も登壇し、台湾のサイエ