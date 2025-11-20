歌舞俳優・片岡千之助が、21日発売の雑誌『CanCam』1月号（小学館）の特集「今宵、あなたと乾杯させて▼」（※▼＝ハート）に登場する。【写真】かっこいい！車と共に写真に応じた内村航平、片岡千之助千之助は、歌舞伎の名門に生まれ育ち、初舞台は4歳。近年は、ドラマや演劇にも積極的に出演し、公開中の映画『爆弾』で演じる謎の青年役でも話題を呼んでいる。今回は、ウェービーな黒髪にダークスーツ、気品にあふれながら