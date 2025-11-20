猫にとって「結露」が危険な理由5つ 窓ガラスにたまる結露は、見た目は無害でも、実際には猫の健康に悪影響を及ぼす要因がたくさん潜んでいます。 ここでは、猫と暮らす中で見落とされがちな「結露のリスク」について、5つの視点からご紹介します。 1.カビや雑菌の温床になる 窓辺の湿気が続くことで、カビや細菌が繁殖しやすい環境に。猫が触れたり舐めたりすることで、皮膚炎や感染症の原因になります。特に子猫や老