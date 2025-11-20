俳優・黒沢年雄（81）が20日までに自身のブログを更新し、高市早苗首相の“台湾発言”について言及した。黒沢は「朝から晩まで高市発言の問題！高市さんが大問題になる発言をしましたか？」と投げかける。そこで「先ずの発端は野党の質問に真摯に答えた…それが大問題に発展…質問したその政治家に問題があると思います」と私見をつづった。また「テレビで中国の旅行者の発言に救われました…日本ほど安全安心な国はない、