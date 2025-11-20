大分市佐賀関（さがのせき）で１８日に発生した大規模火災について、市消防局は２０日、市の災害対策本部会議で「住家のある半島部分は鎮圧状態と確認した」と報告した。午前１１時に確認したという。被害が生じた住宅地から南東に約１・４キロ離れた無人島・蔦島（つたしま）はまだ煙が出ている状況という。