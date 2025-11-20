FIFA(国際サッカー連盟)は日本時間20日に最新のFIFAランキングを発表しました。日本は18日のボリビア戦で3-0、14日のガーナ戦では2-0と連勝。前回の19位から1ランクアップし18位になっています。上位4チームに変動はなく前回日本に敗れ、1ランクダウンしたブラジルがチュニジアに引き分け、セネガルに勝利で7位から5位に浮上しています。日本時間12月6日はワールドカップ2026の組み合わせ抽選がアメリカで行われ、今大会は48チーム