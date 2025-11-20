東京・池袋でインターネットカフェを装ってパチスロ賭博店を営業したとして、店長の男ら3人が逮捕されました。日の出前、東京・池袋の繁華街で行われていたのは、警視庁によるパチスロ賭博店の摘発です。常習賭博の疑いで逮捕された、店長の比嘉勇貴容疑者と従業員の2人は18日、東京・池袋でインターネットカフェを装ってパチスロ賭博店を営業し、客を相手に賭博をした疑いがもたれています。また店内にいた客10人も単純賭博の疑い