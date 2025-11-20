20日、フェイスブックに「昼食はおすし」と投稿した台湾の頼清徳総統（総統府提供・共同）【台北共同】台湾の頼清徳総統は20日「今日の昼食はおすしとみそ汁です」とフェイスブックに写真付きで投稿した。「鹿児島のブリと北海道のホタテ」が含まれると説明。水産物の消費で日本を支援する姿勢を見せた。X（旧ツイッター）には同様の内容を日本語でも投稿した。台湾の林佳竜外交部長（外相）も20日、中国が日本への渡航自粛を