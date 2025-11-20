国連で北朝鮮による人権侵害を非難する決議案が21年連続で採択されました。決議案はすべての拉致被害者の即時帰国を求める内容となっています。国連総会の人権問題などを扱う第3委員会は19日、ニューヨークの国連本部で、北朝鮮の人権に関する決議案の採決を行いました。決議案は日本をはじめ、韓国、イギリス、オーストラリアなど約60カ国が共同で提出したもので、北朝鮮の組織的な人権侵害を非難し、拉致問題について「緊急性と