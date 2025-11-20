―［新日本プロレス社長・棚橋弘至のビジネス奮闘記〜トップロープより愛をこめて］― プロレスラーとしての現役生活も残りわずかとなってきました。1月4日に開催される引退試合に向けて、肉体づくりや大会のプロモーション活動に時間を費やすことが増えていますが、もちろん新日本プロレス社長としての仕事も頑張らなければなりません。できる限り出社して、会議や報告で会社の状況を把握し、次なるアイデアを生み出してい