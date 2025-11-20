２０日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）では、冒頭で大分市佐賀関で１８日夕に発生した大規模火災を報じた。建物１７０棟以上、約４万８９００平方メートルが焼損。発生後４５時間経過も、まだ鎮火に至っていない大火災について、コメンテーターで出演の元財務官僚でニューヨーク州弁護士の山口真由氏は「まずは鎮圧、鎮火」と口にした上で「それから空き家が多い所、過疎が進んだ所の火災とい