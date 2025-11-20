日韓国交正常化60周年を記念して制作される日韓共作の音楽バラエティ番組『チェンジストリート』が、超豪華な韓国ラインナップに続き、日本のアーティスト第1次ラインナップを公開した。【注目】超豪華！『チェンジストリート』、韓国ラインナップ12月20日よりフジテレビおよび韓国・ENAで放送される『チェンジストリート』は、韓国と日本を代表するアーティストたちが互いの街や言語、感性に直接触れ、音楽で交流する新感覚の文化