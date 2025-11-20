21日にも閣議決定される予定の、政府の総合経済対策の規模がおよそ21兆3000億円になる見通しであることが分かりました。新しい総合経済対策では、電気・ガスに3か月でおよそ7000円の補助、こども1人あたり2万円の現金給付などが盛り込まれる方向です。複数の関係者によりますと、これらの生活の安全保障・物価高への対応にはおよそ11兆7000億円を見込んでいます。ほかに、危機管理投資・成長投資による強い経済の実現におよそ7兆20