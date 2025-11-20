職員向けのイントラネットで記事を許可なく共有して職員に閲覧させていたとして、朝日新聞社、日本経済新聞社、中日新聞社はきょう、愛知県蒲郡市に記事の使用料などあわせて4億3500万円あまりの賠償を求める訴えを起こしました。東京地裁に訴えを起こしたのは、朝日新聞社、日本経済新聞社、それに中日新聞社の3社です。3社によりますと、蒲郡市は2012年12月から2024年7月にかけて許可を得ずに記事の切り抜きを作成し、そのデータ