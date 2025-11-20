ラオス訪問中の愛子さまは、古都ルアンパバーンで滞在中2度目となるお言葉を述べられました。愛子さまは20日、ラオス北部の古都ルアンパバーンを日帰りで訪問されています。午後、歓迎昼食会に出席し、滞在中2度目となるお言葉を述べられました。「サバイディー（こんにちは）」「私の父は2012年にラオスを訪問した際、伝統や文化そして人々の優しさに心を動かされたと聞いております。私も父を始め、皇室の方々の歩みを受け継ぎ、