ドルトムントに所属するドイツ代表FWカリム・アデイェミは、来夏の移籍を望んでいるようだ。19日、ドイツ紙『ビルト』が伝えている。現在23歳のアデイェミは、オーストリアのザルツブルクで頭角を表した後、2022年7月にドルトムントに完全移籍で加入した。今季はここまで公式戦14試合出場で3ゴール3アシストを記録するなど、同クラブでは通算121試合出場で29ゴール22アシストを記録している。そんなアデイェミの現行契約は20