契約更改交渉を終え、取材に応じる阪神・岩崎＝20日、兵庫県西宮市阪神の岩崎優投手が20日、現状維持の年俸2億円で契約更改した。来季が4年契約の4年目。今季は53試合に登板し31セーブ、防御率2.10でチームの2年ぶりのリーグ制覇を支えた。「優勝できたことは満足している。連覇を達成したい」と話した。プロ12年目を終えた34歳。5月に通算100セーブに到達するなど安定した成績を残したが「もっとできた。来年、伸ばしていける