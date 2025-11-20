千円札（ロイター＝共同）20日の東京外国為替市場の円相場は対ドルで下落し、一時1ドル＝157円台後半を付けた。1月中旬以来、約10カ月ぶりの円安ドル高水準となった。政府が21日に閣議決定する経済対策の規模が拡大し、財政悪化への懸念が広がった。国債市場では、長期金利の指標である新発10年債の利回りが一時1.835％まで急騰し、2008年6月以来、約17年半ぶりの高水準となった。円相場は午後3時現在、前日比2円05銭円安ドル